Consell General
Salut incrementarà les tarifes de les especialitats amb més falta de personal a inicis del 2026
La reforma afectarà primer a serveis com la urologia o la ginecologia
La ministra de Salut, Helena Mas, ha avançat que el Govern d'Andorra confia a posar en marxa una primera actualització de les tarifes mèdiques abans que finalitzi el primer trimestre del 2026. La mesura vol reforçar l’atractiu del sistema sanitari andorrà i facilitar tant la captació com la retenció de professionals, especialment en aquelles especialitats que presenten un dèficit més marcat, com urologia, ginecologia, neurologia i dermatologia.
Mas ha fet aquest anunci durant la sessió de control al Consell General, arran d’una pregunta de la consellera de Concòrdia, Núria Segués, que ha alertat sobre la manca creixent de recursos humans i l’impacte que pot tenir a mitjà termini.
La titular de Salut ha recordat que la problemàtica no és exclusiva del país i que molts estats afronten dificultats similars. Davant d’aquest escenari, Mas ha subratllat la necessitat de millorar les condicions laborals i econòmiques per fer que exercir a Andorra sigui realment competitiu. En aquest sentit, ha qualificat la revisió de la nomenclatura de tarifes com un dels projectes més ambiciosos que s’està treballant amb la CASS i el Col·legi de Metges. Donada la complexitat del procés, s’ha decidit prioritzar els actes quirúrgics i les especialitats -les lletres K i Q- més tensionades.
La ministra ha detallat que, paral·lelament, el ministeri està impulsant accions concretes per cobrir necessitats immediates. Aquest any, per exemple, s’han validat quatre nous especialistes en ginecologia i dos en dermatologia. Tot i això, ha advertit que l’atenció primària també pot entrar en zones de risc en els pròxims anys: “Disposem de 56 metges, vuit d’ells incorporats entre el 2024 i el 2025, però en cinc o sis anys podríem enfrontar-nos a mancances significatives”.
Mas ha remarcat que Salut està aplicant “estratègies alineades amb les directrius de l’OMS” amb la voluntat de reforçar l’atractiu del sector i planificar amb precisió a partir dels recursos humans disponibles.