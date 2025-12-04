Successos
Recerca d'un vehicle espanyol per atropellar una parella a l'avinguda de Santa Coloma
L'incident ha tingut lloc poc abans de tres quarts d'onze del matí, i el cotxe s'ha donat a la fuga
La policia està a la recerca d'un vehicle amb matrícula espanyola que ha atropellat una parella en un pas de vianants a l'avinguda de Santa Coloma d'Andorra la Vella i ha fugit. L'accident ha tingut lloc poc abans de tres quarts d'onze, quan les dues persones sortien de comprar en un establiment de la zona i quan estaven travessant la carretera, el cotxe els ha donat un cop i ha continuat la marxa. La policia s'ha mobilitzat al lloc de l'incident i en constatar els fets, ha posat en alerta a totes les unitats, així com els policies fronterers.
En un primer moment, els ferits no han necessitat atenció mèdica, però la policia no descarta que, al llarg del dia, necessitin anar a l'hospital pels cops soferts en l'accident.