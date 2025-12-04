HOSTELERIA EN LLUITA
Pugna als hotels pel personal
Molts treballadors veuen la tarjeta verda com un salconduit cap a empreses amb millors condicions
Els hotels denuncien que cada cop és més habitual perdre treballadors per la competència entre establiments. Els hotels consultats pel Diari, expliquen que sovint, després de gestionar els tràmits per contractar personal de fora, aquest, un cop aconseguida la targeta verda de residència i treball, acaba marxant a altres establiments, sobretot del centre, per afinitat, ubicació o millors condicions.
Tot plegat s’agreuja per la manca de personal disponible. “Els han rebutjat el permís de residència perquè han passat els 90 dies dins l’espai Schengen. Intentarem repartir braços i cames, però la qualitat es veurà afectada”, admeten des dels establiments. A l’Hesperia Andorra preveuen tancar la temporada d’hivern entre avui i demà i ja treballen per formar nous equips de cara a Nadal. Segons el director general, Josep Maria Serra, “intentem contractar tot l’any, però ens quedem amb el que hi ha al davant, que és el Nadal”.
“A Andorra falta molta mà d’obra i, on és menys confortable, fa que costi més”
Andorra ja no és destí
Les dificultats per trobar personal fix al món de l’hostaleria són una de les potes més de les dificultats per les quals travessa el país. Si abans era un destí interessant per a treballadors que buscaven generar ingressos de manera més o menys ràpida, ara hi ha altres destins que generen la competència, com la Costa Brava, Eivissa o indrets de França.
Això se suma al fet que les condicions dins d’aquest sector laboral no són les més idònies. “Treballen caps de setmana i vespres”, va explicar el director de la Unió Hotelera, Albert Mora. “A Andorra falta molta mà d’obra i, on és menys confortable, fa que costi més”. Tot i això, va reconèixer que “hi ha molta rotació, però al final s’acaba contractant i trobant” el personal, idoni o no, per a cada oferta de feina que apareix a les borses de treball.
“No n’hi ha cap que sàpiga francès. Són joves, dinàmics, però res més”
Alguns hotels van explicar al Diari que és possible que s’hagi de restringir algun servei de cara a Nadal, com sales de restauració, per exemple. La pujada de salaris tampoc és una opció, donat que no pot recaure el pes de l’excessiu preu de l’habitatge en les empreses. “No pots canviar un parc immobiliari de cap amb hotels de cinc estrelles i és impossible posar habitacions a 500 euros” per assumir l’increment, van dir.
“Intentem contractar tot l’any, però ens quedem amb el que hi ha al davant, que és el Nadal”
A Sant Julià de Lòria “hem contractat en origen”, va afirmar la propietària de l’hotel Folch, Imma Folch, amb el risc que suposa. “Contractes una persona que no coneixes i és posar la mà al foc”. A més, “no n’hi ha cap que sàpiga francès”, important si es té en compte la nacionalitat dels turistes que hi arriben. “Són joves, dinàmics, però res més.”
“Tenim gent que no pot quedar-se amb nosaltres perquè no troba allotjament”
A l’Andorra Park Hotel també han hagut de fer entrevistes per videoconferència. “Tenim gent que no pot quedar-se amb nosaltres perquè no troba allotjament”, va declarar el director d’operacions de l’establiment, Lucas Sames. Des d’aquest hotel aposten per personal fix i amb recorregut, preferiblement amb nacionalitat o permís de residència, a quatre de les seves àrees de treball. Reconeixen que aniran justos per Nadal.
“Ens hauríem de procurar de gent que duri tot l’any i durant vint anys”, va advertir Folch, alhora que es va lamentar que no hi hagi gent del país disposada a treballar en el sector. “No es pot donar un bon servei, i tens sort dels que fan temporada i tornen”. També és un problema la formació: “Jo busco un cambrer avançat i, si en trobes algun, creues els dits perquè tingui manya”.
La manca d’experiència és un factor que han detectat a l’hotel Nòrdic, a peu de pistes. Allà s’han centrat a buscar personal de temporada, però l’entry-exit també els ha posat pals a les rodes. Per al pont de la Puríssima només compten amb el 60% de la plantilla disponible.
IMMIGRACIÓ REBUTJA UN 9% DE LES SOL·LICITUDS
Per altra banda, el ministre va confirmar que, a data 2 de desembre, ja s’havien ocupat el 60% de les gairebé 5.000 places de la quota de treballadors temporers per aquesta temporada. En aquesta mateixa data l’any passat, el percentatge va ser del 66%.