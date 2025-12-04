LA FÓRMULA PER INICIAR LA DESINTERVENCIÓ DEL MERCAT DE L'HABITATGE
El preu del metre quadrat de cada zona fixarà el topall del lloguer
El percentatge màxim d’increment serà uniforme i es modularà per aquesta via
El Govern perfila les condicions d’aquesta desintervenció controlada i quirúrgica que vol aplicar al mercat del lloguer i que es recolliran en una llei que es vol tenir enllestida abans que acabi el mes. Es tracta d’una qüestió sensible i que genera un neguit profund i per això Xavier Espot va defensar dimarts, en l’espai televisiu en què va contestar preguntes de la ciutadania formulades per representants de la visura, que es prepara un aixecament de les pròrrogues dels contractes controlat i pautat, amb topalls perquè els preus no es disparin. Espot va avançar la inclusió dels criteris geogràfics a l’hora de fixar-los perquè “no és el mateix el carrer Prat de la Creu que el Serrat” i segons ha pogut saber el Diari la fórmula passa perque sigui el preu del metre quadrat de cada zona el que fixi el topall del lloguer. Serà el factor de correcció partint d’un percentatge màxim d’increment uniforme per a tots els contractes. Per tant, si posem per cas que s’acorda que el percentatge d’increment màxim pot ser del 30% però un cop s’aplica sobre el preu de l’arrendament el resultat acaba implicant que l’inquilí pagui més per metre quadrat que el fixat per la zona on és el pis, l’augment acabarà sent inferior al 30%. Com a màxim, es pagarà sempre el preu marcat per al metre quadrat.
El Govern ja ha elaborat bàrems de preu de metre quadrat per fixar els lloguers assequibles i que ja tenen en compte les variables parroquials, és més car al centre que no pas a les parròquies altes. És el que va transmetre Espot amb la comparativa entre el carrer Prat de la Creu i el Serrat, recordant que la realitat del mercat immobiliari és diferent i per qüestions com l’accés als serveis. El cap de Govern també va anunciar altres mesures de control, com ara que els propietaris hauran de cenyir-se al preu establert malgrat que canvïn d’inquilí per evitar que vulguin forçar la sortida del llogater per apujar molt més el preu. I també que els primers contractes que es liberalitzaran seran els que fa més temps que estan prorrogats. En qualsevol cas se segueix treballant per tancar el text.