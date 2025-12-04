Esperit nadalenc
El Poblet de Nadal reforça activitats i horaris per al pont de la Puríssima
D'avui i fins el 8 de desembre el mercat de Nadal i el Neret romandran oberts tots els dies
El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella intensificarà la seva activitat coincidint amb el pont de la Puríssima, un dels moments de més afluència turística del país. Del 4 al 8 de desembre, el Mercat de Nadal i el Neret estaran oberts cada dia per acollir visitants i residents amb propostes gastronòmiques, actuacions musicals i sessions de DJ al migdia i a la tarda.
Durant tota la setmana, també funcionaran les activitats permanents del Poblet, com el Trenet dels Desitjos, l’Enigma al Museu del Bici Lab Andorra, l’experiència de realitat virtual La Ciutat dels Contes al Centre de Congressos i l’Oficina de Correus Màgica i el Carrusel de Nadal a la plaça Guillemó.
El cap de setmana portarà, a més, dos espectacles itinerants de gran format que recorreran l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch a partir de les 18.30 h: dissabte es podrà veure Móvil, de la companyia Bambolea, i diumenge Giant & Baby Dundu, de la companyia Dundu.