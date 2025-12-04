COMISSATS 6.000 PAQUETS DE TABAC
Operatiu especial contra el contraban dels duaners gals
La mercaderia decomissada el diumenge passat estava a l’interior de diversos cotxes interceptats pels agents de l’ordre francesos
Un operatiu especial de control desplegat el diumenge passat a la carretera nacional 20 (RN20), a l’alçada d’Ax‑les‑Thermes, va permetre als agents de duanes francesos interceptar un comboi de vehicles carregats amb 6.000 paquets de cigarretes i 420 litres d’alcohol que, presumptament, havien estat adquirits a Andorra amb finalitats de contraban.
Segons van detallar les autoritats franceses, el comportament sospitós d’un grup de vehicles que circulava en fila va alertar els agents, que van intentar aturar-los. Diversos conductors van intentar fugir, però finalment els turismes van ser immobilitzats i escorcollats. A l’interior, els agents hi van localitzar la mercaderia decomissada.
LA RN20 es considera un dels punts més vigilats per la Duana Francesa
La duana francesa van informar en un comunicat que tot apuntava que es tractava d’una operació organitzada destinada a introduir els productes de forma il·lícita a territori francès. A banda de la confiscació del tabac i de l’alcohol, també van intervenir els vehicles implicats. Els conductors identificats s’enfronten a sancions severes i possibles conseqüències judicials.
L’operació es va produir en un cap de setmana especialment intens a les fronteres, marcat pel trànsit elevat arran del període de compres del Black Friday. Les autoritats van destacar amb ironia que “ni el tabac ni l’alcohol formen part de les promocions”, recordant que els límits duaners continuen sent estrictes.
L’RN20 continua considerant-se un dels punts més vigilats per la duana francesa, especialment en èpoques de gran circulació. Aquest nou comís reafirma la voluntat de les autoritats de reforçar la lluita contra el contraban procedent del Principat.