COMERÇ
El ‘nou Escale’ reobre avui la primera i segona planta
El Centre Comercial Andorrà (històricament l’Escale) recupera activitat comercial a partir d’avui amb la reobertura de la primera i la segona planta, segons s’informava ahir els clients. L’establiment fa mesos que experimenta una renovació profunda que tindrà impacte en l’espai públic amb la remodelació del passatge Biscariet que passa pel mig de l’edifici i que connecta l’avinguda Meritxell amb la zona de Prada Ramon. Continuen els treballs per acabar de configurar aquest nou pas, que ara ja només serà semicobert i tindrà un parc infantil al sostre. La propietat de l’edifici ha pogut pujar en alçada l’edifici a banda i banda fruit de l’acord assolit amb el comú de la capital. El que ja s’ha enllestit és la primera i la segona planta per oferir productes com joguines o roba a partir d’avui. Els últims mesos l’establiment havia reduït l’espai d’oferta comercial per acabar d’enllestir les obres.