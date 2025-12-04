Turisme
Mobilitat preveu l’entrada de 58.000 vehicles durant el pont de la Puríssima
El dispositiu inclou més flexibilitat en els carrils reversibles i recorda l’obligatorietat d’equipaments d’hivern
Mobilitat preveu l'entrada de 58.000 vehicles pel pont de la Puríssima, i puntes que poden superar els 15.000 en un dia. La previsió és que entrin uns 42.000 vehicles per la frontera hispanoandorrana i uns 16.000 per la francesa. Per aquest motiu, el cap de l'àrea de Mobilitat, Dani Boneta, ha remarcat la importància de la coordinació entre el servei de policia, els set comuns i els cossos de seguretat d'Espanya i França "per garantir la fluïdesa del trànsit en un període marcat per l'elevada afluència de visitants".
El dispositiu, presentat aquest matí, preveu reforços específics als punts crítics, com Sant Julià i la Comella, amb actualitzacions en la gestió dels carrils i un muntatge més flexible en funció de les necessitats reals.
Boneta ha insistit en l’obligatorietat dels equipaments d’hivern fins al 15 de maig i en la necessitat que residents i visitants planifiquin els desplaçaments. També ha subratllat que els dispositius de trànsit es complementen amb consells de mobilitat, reforç de la informació en temps real i una crida a utilitzar el transport públic o la mobilitat a peu en trajectes curts, especialment a la vall central.
