DIMISSIÓ
Lluís Ginjaume renuncia a l’Institut Nacional de Habitatge
L’arquitecte Lluís Ginjaume va presentar aquest dilluns la renúncia com a representant dels comuns a l’Institut Nacional de l’Habitatge, una decisió que el síndic general, Carles Ensenyat, ha acceptat. Amb la seva marxa, la plaça queda vacant poc més d’un any després que fos nomenat, el setembre del 2024, arran del relleu produït quan Marta Alberch va assumir la direcció de l’organisme.
Ara, els cònsols de les set parròquies hauran de consensuar un nou nom per ocupar el càrrec. La designació de Ginjaume ja va generar dificultats en el seu moment, atesa la necessitat d’arribar a un acord entre comuns de colors polítics diversos i amb visions diferents sobre les polítiques d’habitatge.
L’anunci es va publicar ahir al BOPA i serà feina dels comuns posar-se d’acord a designar un altre candidat.