MÉS DE 150 QUILÒMETRES ESQUIABLES
Les pistes ja estan a punt per rebre esquiadors aquest cap de setmana
El Pas de la Casa i Grau Roig seran els pròxims dominis a estar enllestits
La temporada d’esquí 2025-2026 arriba amb un notable avançament de l’obertura de pistes, que permetrà als aficionats començar a esquiar abans del previst. Ordino Arcalís ja va sorprendre dijous passat, 27 de novembre, esdevenint la primera estació del país a posar en marxa els remuntadors. Aquesta iniciativa pionera s’amplia aquesta setmana amb Grandvalira, que ha confirmat una preobertura anticipada dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig avui.
Aquesta decisió suposa avançar un dia l’inici oficial, i permetrà gaudir de les primeres baixades de la temporada amb un forfet especial de 45 euros disponible només a les taquilles d’aquests sectors. Demà es donarà el tret de sortida general amb l’obertura de la resta de sectors, que són Soldeu, el Tarter, Canillo i Encamp, amb la previsió que dissabte ja estigui habilitada la connexió esquiable entre tot el domini de Grandvalira.
Nevades generoses
Aquest esforç per activar la temporada amb antelació ha estat possible gràcies a les generoses nevades del mes de novembre i a la intensa feina dels equips tècnics, que han treballat les pistes i la xarxa d’innivació perquè els dominis arribin al pont de la Puríssima amb condicions òptimes. Grandvalira espera oferir més de cent quilòmetres esquiables des d’un bon principi i a més posarà en marxa una línia de bus circular gratuïta entre Grau Roig i el Tarter per facilitar els desplaçaments entre sectors.
Pal Arinsal també manté el calendari i obrirà avui amb més de trenta quilòmetres i el 90% dels remuntadors operatius, inclòs el telefèric que uneix els dos sectors. Paral·lelament, Ordino Arcalís continuarà ampliant les pistes esquiables fins a arribar al 65% del domini disponible per aquest cap de setmana.
Les estacions actualitzaran diàriament les condicions d’obertura i de la qualitat de la neu a les seves webs i xarxes socials.
PREVISIONS POSITIVES PER A L'HOSTELERIA
Enguany, el pont coincideix en cap de setmana, per la qual cosa els visitants començaran a arribar la tarda del divendres per marxar el dilluns de la setmana següent.