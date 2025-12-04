Donació
L'Associació per la Defensa del Jovent en Risc d'Andorra rep 3.000 euros de Cierco Business
Es tracta d'una campanya contra l'assetjament escolar
El Grup Cierco Business ha fet entrega aquest dijous d’un xec de 3.000 euros a l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), entitat seleccionada en el 2n Fòrum Andbus Solidari, celebrat el passat 25 de setembre. La donació es destinarà íntegrament al projecte “Campanya de sensibilització sobre l’assetjament escolar 2025–2026”, que l’associació desplegarà a centres educatius d’arreu del país.
Gràcies a aquest suport econòmic, ADJRA podrà finançar 15 tallers de prevenció, imprimir i distribuir 100 llibres de testimonis reals, organitzar 5 sessions de debat amb experts i arribar a més de 300 alumnes a través de materials audiovisuals i activitats participatives. El projecte vol reforçar la detecció precoç, fomentar l’empatia i dotar infants i adolescents d’eines per afrontar situacions d’assetjament.
L’acte de lliurament ha comptat amb la presència d’Helena Martínez, en representació d’ADJRA, i de Sergi Rosell, director general del Grup Cierco Business, que ha remarcat “la importància d’invertir en projectes que protegeixen el benestar emocional i social dels joves d’Andorra”. Martínez ha agraït el suport i ha subratllat que les aliances entre empreses i entitats socials “són essencials per abordar problemàtiques tan complexes com el bullying”.
Aquesta iniciativa forma part dels 12 projectes seleccionats en la segona edició del Fòrum Andbus Solidari, una plataforma que connecta empreses i entitats socials per generar impacte real en la comunitat. Amb aquesta col·laboració, el Grup Cierco Business reafirma el seu compromís amb la responsabilitat social corporativa i amb la promoció d’un entorn més segur i inclusiu per a la infància i la joventut.