Música
L'artista Naiara HL presenta el tema Andorra Remember Festival Vol.1
La cançó es donarà a conèixer el 13 de desembre en un esdeveniment electrònic
L'artista andorrana Naiara HL presentarà el tema de música electrònica Andorra Remember Vol.1 el pròxim 13 de desembre a la segona edició de l'Andorra Remember Festival. Segons la productora 2WORLDS, es tracta del "primer tema Remember 100% en català dedicat a Andorra", i neix amb la voluntat de "fer història des d’Andorra, unir la música electrònica amb la identitat del país i reivindicar la llengua catalana en un estil musical on gairebé mai no hi ha tingut presència".