Dia Internacional del Voluntariat
Govern celebra un any rècord de voluntariat amb 915 participants
Actualment, el programa compta amb 175 membres actius, 24 dels quals s’han incorporat aquest any
El Govern ha commemorat el Dia Internacional del Voluntariat destacant un 2025 excepcional per a la participació ciutadana. Al llarg de l’any, els voluntaris han estat presents en catorze esdeveniments, sumant 915 participants, en un calendari marcat sobretot pels Jocs dels Petits Estats d’Europa, on 530 persones van contribuir “com els millors ambaixadors del país”, tal com ha assenyalat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
Els voluntaris també han donat suport a esdeveniments com el Cirque du Soleil, la temporada del Morabanc Andorra, curses esportives i La Vuelta a Espanya, consolidant un teixit altruista que reforça la cohesió social i el dinamisme del país. Per reconèixer aquesta tasca, l’Àrea de Promoció de la Joventut i el voluntariat ha celebrat una festa d’agraïment, on el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha presentat la nova equipació que lluiran a partir d’ara.
Actualment, el programa de voluntariat del Govern compta amb 175 voluntaris actius, 24 dels quals s’han incorporat aquest any. Bonell ha reafirmat el compromís de seguir impulsant espais de participació i ha subratllat que “el voluntariat és una eina de transformació i un motor d’esperança construït gràcies a la implicació de tots vosaltres”.