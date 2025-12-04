Estadística
La contractació de comunitaris per aquest hivern augmenta un 14% respecte l'any passat
Ahir, Guillem Casal informava que del total de les 4.995 autoritzacions de permís de treball, ja se n'han sol·licitat el 60%
El departament d'estadística d'Andorra informa que a data 24 de novembre s'han utilitzat un 27,5% de les 4.995 autoritzacions de permís de treball aprovades per decret per a la temporada d'hivern 2025-2026, el que equival a 1.374. Això suposa un descens del 6% respecte del mateix període de l'any anterior, és a dir, 86 contractacions menys.
L’evolució per procedències mostra comportaments divergents: mentre que les contractacions de treballadors comunitaris creixen un 13,8%, el consum de quotes per a extracomunitaris disminueix un 9,9%, a 120 permisos menys. Els sectors amb més caiguda són pistes d’esquí, lloguer d’esquí i neteja, mentre que hoteleria, agències de viatge i comerç al detall registren increments.
Ahir, però, el ministre portaveu Guillem Casal informava a la roda de premsa posterior al consell de ministres que, a dos de desembre ja se n'havien atorgat un 60% del total de permisos i que se n'havien rebutjat un 9% de les demandades des del 29 d'octubre per no complir el requisit que les persones haguessin ressidit almenys 90 dies a l'Entry/Exit. D'aquestes quasi 5.000 autoritzacions, 34 corresponen a treballadors comunitaris fronterers, 1.119 a no fronterers i 3.842 a extracomunitaris.
Pel que fa a l’ocupació, gairebé la meitat dels temporers, un 49,8% treballen en serveis —sobretot restauració i comerç—, seguits dels treballadors no qualificats, que representen un 32,5%.