Gastronomia
Cuiners reconeguts oferiran quatre jornades gastronòmiques a Soldeu
L’Snow Club Gourmet de Grandvalira torna amb xefs amb estrelles Michelin i productes de proximitat
Grandvalira acollirà aquesta temporada hivernal una nova edició de l’Snow Club Gourmet, que tornarà a portar reconeguts xefs a cuinar a més de 2.000 metres d’altitud. La iniciativa, que celebra la seva vuitena edició, comptarà amb quatre jornades gastronòmiques repartides entre desembre i març als restaurants dels sectors Soldeu El Tarter, amb presència de cuiners amb estrelles Michelin i sols Repsol.
La primera cita serà el 13 de desembre amb Francesco D’Errico, seguit per Ivan Cerdeño, Andreu Genestra i David Coca, en una programació que busca enaltir el producte local i les cuines de territori en un entorn d’alta muntanya.