Cuiners reconeguts oferiran quatre jornades gastronòmiques a Soldeu

L’Snow Club Gourmet de Grandvalira torna amb xefs amb estrelles Michelin i productes de proximitat

Un dels xefs en l'edició anterior.

Un dels xefs en l'edició anterior.

Redacció
Andorra la Vella

Grandvalira acollirà aquesta temporada hivernal una nova edició de l’Snow Club Gourmet, que tornarà a portar reconeguts xefs a cuinar a més de 2.000 metres d’altitud. La iniciativa, que celebra la seva vuitena edició, comptarà amb quatre jornades gastronòmiques repartides entre desembre i març als restaurants dels sectors Soldeu El Tarter, amb presència de cuiners amb estrelles Michelin i sols Repsol.

La primera cita serà el 13 de desembre amb Francesco D’Errico, seguit per Ivan Cerdeño, Andreu Genestra i David Coca, en una programació que busca enaltir el producte local i les cuines de territori en un entorn d’alta muntanya.

