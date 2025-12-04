Història d'Andorra

Una conferència analitza al Consell General la naturalesa arbitral del pariatge del 1278

La xerrada ha anat a càrrec de l'historiador Albert Villaró

Albert Villaró impartint la conferència sobre el pariatge ahir la nit

Albert Villaró impartint la conferència sobre el pariatge ahir la nitConsell General

El vestíbul del Consell General ha acollit aquest dimecres al vespre la conferència “Del pariatge a l’arbitratge: la natura del document més transcendent de la història d’Andorra”, impartida per Albert Villaró, coordinador d’història d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), amb la col·laboració del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA). La sessió, presentada juntament amb la secretària general del TAPA, Pilar Escaler, ha aprofundit en la lectura diplomàtica del pariatge i en el seu veritable origen: una sentència arbitral resultat d’un procés de negociació que totes les parts havien d’acceptar.

Villaró ha explicat que el document —resolt l’any 1278— va posar fi a gairebé un segle de conflictes entre els Castellbò-Foix i el Bisbat d’Urgell i va establir, mitjançant tres clàusules principals, la cosenyoria sobre Andorra. L’historiador ha contextualitzat la delicada situació política del moment i ha destacat que el pariatge no va ser un pacte sobtat, sinó el desenllaç d’un llarg període de violència i tensions territorials.

La conferència, d’una hora de durada, també ha abordat l’evolució del document a través de les nombroses còpies que se'n van fer al llarg dels segles. Villaró ha remarcat que cada copista en modificava el títol i ha detallat les tècniques medievals utilitzades per garantir-ne l’autenticitat, com ara el sistema de carta partida, que dividia les lletres entre dos pergamins per certificar que encaixaven quan es reunien.

