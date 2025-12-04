Història d'Andorra
Una conferència analitza al Consell General la naturalesa arbitral del pariatge del 1278
La xerrada ha anat a càrrec de l'historiador Albert Villaró
El vestíbul del Consell General ha acollit aquest dimecres al vespre la conferència “Del pariatge a l’arbitratge: la natura del document més transcendent de la història d’Andorra”, impartida per Albert Villaró, coordinador d’història d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), amb la col·laboració del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA). La sessió, presentada juntament amb la secretària general del TAPA, Pilar Escaler, ha aprofundit en la lectura diplomàtica del pariatge i en el seu veritable origen: una sentència arbitral resultat d’un procés de negociació que totes les parts havien d’acceptar.
Villaró ha explicat que el document —resolt l’any 1278— va posar fi a gairebé un segle de conflictes entre els Castellbò-Foix i el Bisbat d’Urgell i va establir, mitjançant tres clàusules principals, la cosenyoria sobre Andorra. L’historiador ha contextualitzat la delicada situació política del moment i ha destacat que el pariatge no va ser un pacte sobtat, sinó el desenllaç d’un llarg període de violència i tensions territorials.
La conferència, d’una hora de durada, també ha abordat l’evolució del document a través de les nombroses còpies que se'n van fer al llarg dels segles. Villaró ha remarcat que cada copista en modificava el títol i ha detallat les tècniques medievals utilitzades per garantir-ne l’autenticitat, com ara el sistema de carta partida, que dividia les lletres entre dos pergamins per certificar que encaixaven quan es reunien.