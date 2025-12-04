REPORTATGE
Andorra contra els hackers
Andorra posa a prova la seva capacitat de resposta davant greus ciberatacs amb un exercici nacional amb 20 entitats estratègiques.
Un atac de ransomware, una filtració massiva de dades i un robatori d’informació sensible. No es tracta de cap thriller tecnològic, sinó dels escenaris que han posat a prova la capacitat de resposta de més de 20 entitats andorranes en el marc del ciberexercici nacional d’alta complexitat organitzat per l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD) i el CSIRT-AD.
L’objectiu era clar: testejar la resiliència del país davant incidents greus que podrien posar en risc infraestructures crítiques i serveis essencials. Durant diverses sessions, organitzacions públiques i privades van simular situacions límit inspirades en amenaces reals que afecten arreu del món. La clau de l’exercici no era només detectar vulnerabilitats, sinó també mesurar la coordinació, la rapidesa de resposta i la capacitat de recuperació dels sistemes.
Simulen ciberatacs reals per enfortir la resposta del país
Segons Jordi Ubach, responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, “l’exercici ha permès validar procediments i reforçar tant els mecanismes de decisió com els canals de comunicació entre entitats”. Una oportunitat per aprendre, millorar i anticipar-se a un entorn digital cada vegada més hostil.
Amb aquesta iniciativa, Andorra fa un pas més en la consolidació d’un ecosistema cibersegur i resilient. S’emmiralla així en les millors pràctiques internacionals, tot enfortint el Model Nacional de Ciberresiliència, clau per garantir la continuïtat dels serveis bàsics i la protecció dels actius digitals.
IMPLICACIÓ DE LES ENTITATS
La implicació de les entitats ha estat destacable, tant d’aquelles amb estructures madures de ciberseguretat com de les que tot just comencen a desenvolupar-les. Un exercici que demostra que la seguretat digital no és una opció, sinó una necessitat compartida.
ANC-AD i CSIRT-AD ja treballen per repetir l’experiència en el futur, convençuts que la preparació és el millor antídot contra les amenaces que, cada cop més, traslladen els conflictes del món físic al virtual.