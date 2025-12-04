FINANCES
Andbank culmina la venda de la llicència bancària al Brasil a Creditas
Andbank ha culminat la venda de la llicència bancària de Brasil a Creditas, la plataforma líder en solucions de crèdit de garantia. Creditas ha aconseguit l’aprovació dels reguladors a l’operació d’adquisició de la llicència bancària iniciada el 2022 després d’una operació de carve out (escissió). El 75% del negoci de banca privada queda en mans d’Andbank. Amb aquesta operació, Andbank es podrà focalitzar “plenament en el segment en el qual és especialista, mantenint la seva proposta de valor diferenciada, que combina una plataforma digital d’inversions d’arquitectura oberta, serveis bancaris especialitzats en grans patrimonis i un model integral d’assessoria sota l’enfocament de multi-family office”. L’entitat s’ha convertit en accionista estratègic de Creditas en tancar la ronda de finançament de la Sèrie G per un valor de 108 milions de dòlars i s’ha convertit, a més, en un dels vuit accionistes de referència.