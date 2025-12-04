TURISME
Ajona deixa la direcció de Naturland
El directiu plega “per motius estrictament personals i familiars”, segons Camprabassa
Xabier Ajona deixa la direcció de Naturland i el país “per motius estrictament personals i familiars”, segons va anunciar ahir el parc en un comunicat. El Diari va mirar de posar-se en contacte amb Ajona, sense èxit. Fonts de Naturland van confirmar més tard que l’exdirector general no faria declaracions. El cònsol major de Sant Julià de Lòria i president de Camprabassa, l’empresa encarregada de gestió del parc, tampoc en va voler dir res. Ajona va ser nomenat director general el maig del 2020.
El consell d’administració de Camprabassa va acordar que Miquel Llanas, fins ara director financer, assumeixi les funcions de director general de Naturland. El consell va expressar la seva “confiança plena en la capacitat de Llanas per liderar aquesta nova etapa, donar continuïtat al projecte i afrontar els reptes futurs”.
Escletxes en el relat
Tot i que l’empresa desvincula la marxa d’Ajona de qualsevol motiu que no sigui personal i familiar, un cop d’ull a l’hemeroteca –i, per què no dir-ho, l’hermetisme de les parts implicades– fan pensar que al darrere d’aquesta decisió hi pot haver altres raons. S’entreveuen escletxes en el relat de Naturland. El setembre de l’any passat l’exdirector general va admetre en una entrevista al programa matinal de Ràdio Nacional d’Andorra que alguns membres del seu nucli dur havien decidit plegar i buscar feina en altres empreses davant de la incertesa i el dubte sobre el futur de Naturland. En aquesta entrevista, Ajona també va afirmar que era urgent fer inversions en el parc, i va atribuir l’endarreriment en la posada en marxa de nous projectes als canvis en el consell d’administració de Camprabassa a conseqüència dels resultats de les eleccions comunals del desembre del 2023.
Segons Naturland, Ajona deixa el càrrec satisfet amb la feina feta i agraeix el suport de l’equip del parc, del consell d’administració i de les institucions implicades.
Entre les fites principals assolides per la direcció, Naturland destaca la redefinició completa del projecte i l’orientació cap a un model més clar, sostenible i diversificat; la consolidació d’un equip robust i alineat amb els objectius estratègics; el redreçament de les finances i la implantació de polítiques de gestió més eficients; la millora de la professionalització del personal i de l’organització interna; el tancament del parc d’animals, una decisió clau per al reposicionament del projecte; l’impuls i millora de les relacions institucionals; l’increment notable de la notorietat i reputació de la marca Naturland; la consolidació d’esdeveniments esportius de referència, que han situat Naturland en el mapa esportiu del país; la creació de noves unitats de negoci que amplien i reforcen l’oferta, i la millora i reforç dels sistemes de control, seguretat i qualitat, amb un funcionament més rigorós.