POLÍTICA
Seguretat jurídica i control migratori, al centre de les esmenes d’AE
El grup parlamentari Andorra Endavant va presentar un paquet d’esmenes al Projecte de Llei de Creixement Sostenible per reforçar la seguretat jurídica, combatre el frau i ordenar la immigració. Les propostes van incloure tolerància zero amb la immigració il·legal i fraudulenta, amb sancions per contractacions fictícies, simulació de residències i lloguers irregulars, així com noves normes per als temporers amb permisos vinculats a l’empresa i una plataforma digital obligatòria. També va contemplar eliminar el dipòsit de 50.000 € substituït per un crèdit fiscal, exigint activitat real a les residències per compte propi i es fixa una inversió mínima d’1 milió d’euros per als residents passius, amb límits per evitar especulació immobiliària. El paquet també va contemplar un comitè d’experts per validar projectes digitals, el silenci administratiu positiu en comerç i la correcció de la llei d’impostos d’inversió estrangera.