Habitatge
Lluís Ginjaume renúncia com a representant dels comuns a l'Institut de l'Habitatge
Els comuns de les set parròquies s'hauran de posar novament d'acord per cobrir la plaça vacant
L'arquitecte Lluís Ginjaume va presentar dilluns la renúncia com a representant dels comuns a l'Institut de l'Habitatge, acceptada pel síndic general, Carles Ensenyat. Per aquest motiu, el síndic declara vacant la plaça de Ginjaume, el qual va ser nomenat el 12 de setembre del 2024, després que la plaça quedés vacant quan la titular, Marta Alberch, va ser nomenada directora de l'Institut.
Els cònsols de les set parròquies s'hauran de posar novament d'acord per trobar un relleu a l'Institut de l'Habitatge. L'elecció de Ginjaume fa poc més d'un any ja va suposar complicacions, ja que s'havien de posar d'acord comuns de diversos colors polítics i amb sensibilitat diferent en matèria d'habitatge.