Temporada d'hivern
Les estacions d'esquí obren divendres
Els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig avancen l'obertura a demà
Les estacions d'esquí encetaran la temporada d'hivern divendres, amb més de 150 quilòmetres de domini esquiable, amb l’obertura de tots els sectors de Grandvalira i Pal Arinsal, i la continuïtat d’Ordino Arcalís, que ja va obrir el 27 de novembre amb el sector de la Coma en funcionament. A més, Grandvalira avança el tret de sortida amb la preobertura aquest dijous 4 de desembre dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig, amb un forfet especial de 45 euros disponible només a les taquilles.
La combinació de les nevades de novembre i el treball dels equips tècnics ha permès oferir una de les millors obertures dels darrers anys pel pont de la Puríssima. Grandvalira activarà tots els seus sectors divendres i oferirà connexió esquiable total a partir de dissabte, amb un preu promocional de 45 euros per al forfet de demà. També es facilitarà una línia de bus gratuïta entre Grau Roig i El Tarter per facilitar la mobilitat entre sectors.
Les tres estacions han preparat una àmplia oferta d’activitats alternatives i restauració. Grandvalira posarà en marxa el múixing, la tirolina, el Màgic Gliss o les sortides amb raquetes. Pal Arinsal recupera el Winter Bike Park i altres propostes familiars com la tirolina, el tubbing o les excursions guiades. Ordino Arcalís també ofereix sortides amb raquetes al Port del Rat i al mirador solar de Tristaina.