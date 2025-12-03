BOPA
Incineració de dos cossos de difunts no reclamats
Els serveis funeraris duran a terme la cremació en 13 dies hàbils després de la publicació de l'anunci al BOPA
El Ministeri de Justícia i Interior, encapçalat per Ester Molné, ha autoritzat la incineració dels cossos de Miguel Viles Bach i Jylian Linda Briony, d’acord amb el procediment establert al Decret del 14 d’abril del 2010 i la seva modificació del 20 de març del 2013, que regula la incineració de cadàvers no identificats o identificats sense gestió per part dels familiars directes o de les autoritats del país d’origen. Així ha estat publicat aquest en un Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i tal com marca el procediment, transcorreguts tretze dies hàbils des de la publicació de l'autorització, els serveis funeraris de guàrdia procediran a la incineració, ja que així és com ho preveu la norma de referència.