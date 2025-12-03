BOPA

Incineració de dos cossos de difunts no reclamats

Els serveis funeraris duran a terme la cremació en 13 dies hàbils després de la publicació de l'anunci al BOPA

El Tanatori Nacional d'Andorra la Vella

El Tanatori Nacional d'Andorra la VellaFernando Galindo 

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Ministeri de Justícia i Interior, encapçalat per Ester Molné, ha autoritzat la incineració dels cossos de Miguel Viles Bach i Jylian Linda Briony, d’acord amb el procediment establert al Decret del 14 d’abril del 2010 i la seva modificació del 20 de març del 2013, que regula la incineració de cadàvers no identificats o identificats sense gestió per part dels familiars directes o de les autoritats del país d’origen. Així ha estat publicat aquest en un Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i tal com marca el procediment, transcorreguts tretze dies hàbils des de la publicació de l'autorització, els serveis funeraris de guàrdia procediran a la incineració, ja que així és com ho preveu la norma de referència. 

tracking