Seguretat viària
Govern inverteix 20.000 euros en instal·lar dos nous semàfors a Encamp i la Massana
S'espera que les obres durin set setmanes
El Govern ha adjudicat definitivament els treballs de subministrament i instal·lació de dos nous sistemes semafòrics a les parròquies d’Encamp i de la Massana. El projecte, gestionat per l’Àrea de Mobilitat del Ministeri de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, ha estat concedit a l’empresa AERCO, SA per un import total de 19.993,81 euros.
Les obres tindran una durada prevista de set setmanes i formen part de les actuacions del programa PR0036 Mobilitat, amb l’objectiu de millorar la regulació del trànsit i reforçar la seguretat viària a la xarxa de carreteres del país.
L’adjudicació s’ha dut a terme mitjançant un concurs nacional obert, publicat al BOPA el setembre passat. Segons el procediment administratiu, es pot interposar recurs davant el Govern en el termini d’un mes, encara que aquest no suspèn l’execució del contracte.