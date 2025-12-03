AFERS SOCIALS
Govern avança en la reforma de la Llei de garantia de les persones amb discapacitat
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va subratllar ahir, durant el discurs inicial a la conferència: “Si creus en els somnis, ells es crearan”, en motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat, ja que l’objectiu de la jornada és reflexionar sobre la força i la capacitat de transformació de les persones amb discapacitat i va recordar que el Govern avança en la modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, així com en la recent Llei d’accessibilitat universal, per eliminar barreres, reforçar la igualtat d’oportunitats i garantir l’accés a tots els àmbits de la vida pública. Marín també va fer una crida a acompanyar les persones amb discapacitat en el camí cap a l’autonomia i la plena participació, amb l’objectiu de construir un país més just, accessible i solidari.
El Ministeri d’Afers Socials, en col·laboració amb la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), va organitzar la conferència a càrrec de l’escriptor Albert Espinosa, que hi va participar de manera telemàtica per motius de salut.