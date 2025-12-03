Afers Exteriors
Ferran Costa nomenat nou ambaixador d'Andorra a Islàndia
El nomenament es va fer efectiu el 18 de novembre
El Govern d'Andorra ha oficialitzat el nomenament de Ferran Costa Marimon com a nou ambaixador extraordinari i plenipotenciari del Principat d’Andorra a la República d'Islàndia, segons publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d’avui. El decret, aprovat a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, estableix que el càrrec és efectiu des del 18 de novembre del 2025. Fins aquesta data, el que fos president del grup parlamentari Liberal entre el 2009 i el 2022, havia ocupat el càrrec de representant d'Andorra a Liechtenstein i de la oficina de la ONU, i actualment també és ambaixador a Noruega.
L'executiu fonamenta el nomenament en la Constitució, la Llei del Govern i la Llei del servei d’acció exterior, i de la carrera diplomàtica, llei 11/2019, que regulen l’estructura i les funcions de la representació exterior d’Andorra. Amb aquesta designació, Costa Marimon assumeix la responsabilitat de reforçar les relacions bilaterals entre Andorra i Islàndia.