FEDA revalida el 8 en satisfacció dels usuaris i reforcen la seva confiança

La central de Feda

La central de FedaFernando Galindo

Redacció

Els clients de FEDA han revalidat la seva satisfacció amb l’empresa aquest any, mantenint la puntuació global de 8 sobre 10, la mateixa que a l’exercici anterior. 

Els aspectes millor valorats pels usuaris han estat l’atenció del personal, la competència professional i la capacitat per resoldre incidències. 

En canvi, la política de preus i les tarifes continuen com els punts més dèbils, tot i que mostren una lleu millora respecte al 2024.

Segons l’enquesta, una part important dels clients també destaca favorablement la gestió de la darrera apagada a Espanya, atès que a Andorra es va resoldre ràpidament gràcies a les connexions elèctriques amb França.

Un altre estudi elaborat per l’empresa Hamilton Tàctica, basat en en més de 650 enquestes, destaca que la ràpida resposta de FEDA durant l’última apagada a Espanya reforça la confiança dels clients en el servei.

