ENQUESTA
FEDA revalida el 8 en satisfacció dels usuaris i reforcen la seva confiança
Els clients de FEDA han revalidat la seva satisfacció amb l’empresa aquest any, mantenint la puntuació global de 8 sobre 10, la mateixa que a l’exercici anterior.
Els aspectes millor valorats pels usuaris han estat l’atenció del personal, la competència professional i la capacitat per resoldre incidències.
En canvi, la política de preus i les tarifes continuen com els punts més dèbils, tot i que mostren una lleu millora respecte al 2024.
Segons l’enquesta, una part important dels clients també destaca favorablement la gestió de la darrera apagada a Espanya, atès que a Andorra es va resoldre ràpidament gràcies a les connexions elèctriques amb França.
Un altre estudi elaborat per l’empresa Hamilton Tàctica, basat en en més de 650 enquestes, destaca que la ràpida resposta de FEDA durant l’última apagada a Espanya reforça la confiança dels clients en el servei.