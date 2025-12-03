Mobilitat
Fase groga per circular des del pont d'Envalira i per accedir a Arcalís
Restricció als vehicles superiors a 19 tones per entrar a França
Les precipitacions de neu que han caigut aquest matinada al Pas de la Casa i que han deixat fins a sis centímetres de gruix de neu a la Solana, han fet que el servei de Mobilitat d'Andorra decreti la fase groga a la zona del pont d'Envalira i l'accés a Arcalís i obligui a circular els vehicles amb equipamnt especials a la General 2 a partir d'Envalira i a la General 3 accés a Arcalís.
El servei meteorològic d'Andorra, explica que la nevada es va debilitant a poc a poc i que s'estan obrint clarianes de sud a nord del país, tot i que els cims fronterers amb França poden quedar tapats la resta del dia.
Mobilitat també informa que els camions que pesin més de 19 tones, no podran entrar a França -Coll de Puymorens- a causa de l'avís groc. El servei, a més, recorda que més enllà d'utilitzar l'equipament especial per conduir, també aconsella no circular a més de 60 quilòmetres per hora i que no poden circular per la zona afectada motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat especial.