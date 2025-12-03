PLA D'ACCIÓ NACIONAL
Escalé acusa el Govern de mirar cap a una altra banda amb la llei del català
El cap de l’oposició alerta que l’ús és ja “residual” i que afecta la qualitat del comerç
El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va retreure ahir al Govern “incompliments flagrants” de la Llei d’ús de la llengua oficial. El cap de l’oposició va denunciar que el català continua tenint una presència “residual” en múltiples àmbits quotidians i va demanar activar mecanismes d’inspecció i sanció previstos per la normativa.
Escalé va considerar positives les campanyes de promoció de la llengua, la disponibilitat de noves eines i recursos i les accions de sensibilització: “Són mesures molt necessàries i les aplaudim”. Malgrat això, va subratllar que la prioritat ara és fer complir la llei vigent. “S’està incomplint la llei, i això és responsabilitat dels poders públics i específicament del Govern”, ca alertar.
“Necessitem que s’apliqui la llei, que és una llei garantista i de qualitat”
Segons el líder de Concòrdia, el sector comercial és un dels punts més crítics: “El català s’acaba parlant de forma residual. No es respon la llengua quan el client parla en català, i això és un incompliment evident”. El conseller de Concòrdia va reclamar actuacions més àgils i efectives: “Amb les cartes dels restaurants passa el mateix. No pot ser que la disponibilitat en català no estigui garantida”.
“Falten professionals de català per reforçar el context lingüístic”
Per exemplificar la manca d’actuació, Escalé va comparar la situació amb altres àmbits regulats: “Ningú entendria que, en comptes de multes per aparcar malament, només féssim avisos. Doncs això és el que està passant amb la llengua”. Escalé va remarcar que la llei preveu inspeccions per garantir-ne el compliment, però va assegurar que “no s’estan fent”. Va puntualitzar que no es demana que els treballadors del comerç siguin experts lingüístics, sinó que hi hagi “la voluntat d’utilitzar la llengua”.
Pel que fa a noves mesures, va explicar que Concòrdia defensa reforçar elements ja contemplats a la normativa: més català als mitjans de comunicació, en els contestadors automàtics, en la promoció administrativa interna i en esdeveniments públics. “Necessitem que s’apliqui la llei, que és una llei garantista i de molta qualitat”, va recalcar.
Sobre la proposta del Govern d’obrir nous centres de català per a adults, el líder de Concòrdia va dir que és una necessitat real, motivada per l’alt volum recent d’immigració. “Hi ha una demanda creixent, sobretot de persones arribades de fora d’Europa. Necessitem més professionals de català i més suport per reforçar el context lingüístic”, va dir.