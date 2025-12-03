PRIMER DIA GELAT DE LA TARDOR
Els dies de glaç s’avancen durant el mes de novembre
És la primera vegada des del 1999, segons Acció Climàtica
“Els dies glaçats són habituals a l’hivern, no a la tardor”, informa Acció Climàtica. Per això és destacable que el passat 21 de novembre la temperatura no superés els 0 graus, tal com explica l’informe de l’entitat.
Si bé l’1 de novembre els termòmetres marcaven una temperatura màxima de 19,3 graus a la Borda Vidal, el canvi de temps va arribar el dia 19 i els dies més freds es van registrar del 21 al 23 de novembre. La temperatura més baixa es va registrar el dia 21 a les Fonts d’Arinsal, amb una mínima de -16,7 graus.
Acció Climàtica defineix el mes de novembre com un mes plujós. El total de precipitació acumulada ha estat del 136% respecte a la mitjana climàtica del centre del país. El dia amb més acumulacions va ser el dijous 6, amb registres de més de 25 mm a gairebé totes les estacions del país.
El front “Claudia”, que va afectar el Principat els dies 14 i 15, va deixar acumulacions de fins a 42,2 mm en 24 hores a Sorteny i de 7,7 mm en 30 minuts a la Comella. “Aquestes precipitacions van ser en forma de pluja a totes les cotes del país i en un primer moment es van acompanyar de fang”, apunta l’informe.
Les nevades van arribar del 20 al 25 de novembre, coincidint amb les baixes temperatures, que van tenyir de blanc totes les cotes, situació a la qual s’ha de sumar el fort vent. Les ràfegues més fortes es van donar el dia 14 amb ràfegues de fins a 192 quilòmetres per hora a la tosa dels Espiolets de Soldeu. L’altre dia amb fortes ràfegues de vent va ser el dimecres 26, on es van registrar els 148 quilòmetres per hora a les fonts d’Arinsal.