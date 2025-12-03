COMARCA DE L’URGELL
Denunciat un conductor andorrà a 200 km/h a la C-14
A les cinc de la tarda d’aquest dilluns els Mossos d’Esquadra van interceptar un vehicle amb matrícula andorrana que circulava, segons es va atestar, a 200 quilòmetres per hora al seu pas per Ciutadilla, a l’alçada de la comarca de l’Urgell, mentre conduïa per la carretera C-14.
La via, en la qual la velocitat permesa és de 90 quilòmetres per hora, va ser l’escenari on els cossos de l’ordre van interceptar el cotxe. Cal recordar que anava 110 quilòmetres per hora més de la velocitat permesa. Els Mossos van immobilitzar-lo i el van traslladar a una comissaria de Tàrrega. Al conductor responsable se li imputa un delicte viari de per anar a una velocitat penalment punible.
Durant el dia d’avui es durà a terme un judici ràpid al jutjat de guàrdia de Cervera per determinar les conseqüències als fets ocorreguts en una carretera amb molt de trànsit rodat.