L’ALTA DEMANDA I EL PREU AFAVOREIXEN UN MERCAT PARAL·LEL
Control estricte als fàrmacs per aprimar-se
Salut fa inspeccions per corroborar la venda amb recepta i no ha detectat irregularitats
Primer va ser l’Ozempic i les tensions que va generar l’elevada demanda d’un fàrmac receptat a diabètics un cop va esclatar el seu potencial per perdre pes. Ara el ventall s’ha ampliat amb d’altres medicaments com Wegovy o Mounjaro; la característica comuna és que les propietats incideixen a augmentar la sensació de sacietat i, per tant, es disminueix la ingesta calòrica i es perd pes. S’han de prendre sota supervisió mèdica i la comercialització és amb recepta. Ara bé, una informació d’ahir del diari espanyol El País apuntava al mercat negre d’Ozempic o Mounjaro alimentat per l’elevada demanda que envolta els medicaments i s’hi referia a Andorra com a punt de distribució cap a Espanya. Fonts del ministeri de Salut van assegurar que els controls periòdics que es fan a les farmàcies no han constatat cap irregularitat en la dispensació, ni en venda directa ni en online. És indispensable la recepta mèdica per adquirir-los. I malgrat no tenir constància d’irregularitats, van insistir a traslladar a la població que és indispensable una supervisió mèdica i que no fer-ho suposa un risc per a la salut.
Un grup de Telegram amb el nom d'Andorra, suposat canal de venda
La venda al marge dels canals autoritzats usa mitjans com Telegram. Un grup que utilitza Andorra al nom anunciava el març del 2024 la irrupció de la Tirzepatida, el principi actiu de Mounjaro, i la venda de vials amb un format (amb pols pèptida) que, asseguren, es comercialitza als Estats Units. Un format “adaptat a les butxaques de la majoria dels mortals”, asseveraven. L’administrador del grup va explicar ahir a través de missatges que venen un format directe de laboratori i sense cap relació amb Andorra; l’únic lligam amb el Principat és que hi va residir i uns pocs consumidors. I va defensar que els mou ajudar que el preu no suposi una barrera per a molta gent, “no és pel que guanyem”.
Es comercialitza un format que, asseguren, s'obté de laboratori
Mounjaro no està cobert per la CASS i els preus oscil·len entre els aproximadament 270 euros de la presentació de 2,5 mil·ligrams, als prop de 450 de la versió de 15 mil·ligrams. La versió 2,5 es comercialitza per 175 al grup de Telegram (és per a un mes). L’Organització Mundial de la Salut acaba de fer pública una guia sobre aquests fàrmacs que determina que funcionen sense riscos (òbviament sota supervisió mèdica) i la necessitat que siguin accessibles i assequibles per lluitar contra l’obesitat, que l’any passat es va associar amb 3,7 milions de morts. Els experts admeten que ara mateix existeix una realitat d’ús incorrecte i un mercat negre paral·lel que s’ha d’erradicar. La guia de l’OMS incideix en la importància de vetllar per un accés equitatiu, que acabi amb les diferències marcades pel poder adquisitiu; bretxa que contribueix (com s’ha comprovat) a canals paral·lels que no garanteixen la seguretat que hauria de ser inherent a la ingesta d’un medicament.