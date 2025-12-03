Embargament de substàncies
Confiscats 6.000 paquets de tabac i 420 litres d’alcohol procedents d’Andorra a l'RN20
La mercaderia decomissada estava a l'interior de diversos dels cotxes interceptats pels agents de la duana francesa
Un dispositiu especial de control desplegat diumenge 30 de novembre a la carretera nacional 20 (RN20), a l’alçada d’Ax-les-Thermes, va permetre als agents de duanes francesos interceptar un nou convoi de vehicles carregats amb 6.000 paquets de cigarretes i 420 litres d'alcohol adquirits presumptament a Andorra amb finalitats de contraban.
Segons han detallat les autoritats franceses, el comportament sospitós d’un grup de vehicles que circulaven en fila va alertar els agents, que van intentar aturar-los. Alguns conductors van provar de fugir, però diversos turismes van ser finalment immobilitzats i registrats. A l’interior, els agents van localitzar-hi la mercaderia incautada.
Els duaners assenyalen que es tractava, molt probablement, d’una operació organitzada destinada a introduir els productes il·legalment en territori francès. A banda de la confiscació de la mercaderia, també s’han intervingut els vehicles utilitzats i els conductors s’enfronten a sancions severes i a possibles conseqüències judicials.
En un cap de setmana marcat pel Black Friday i l’afluència de compradors a la frontera, els agents van remarcar amb ironia que “ni el tabac ni l’alcohol formen part de les promocions”, recordant que els límits duaners continuen essent estrictes.
La RN20 es manté com un dels punts més vigilats per la duana francesa, especialment en períodes de gran circulació, i l’operació reafirma la voluntat de les autoritats de reforçar la lluita contra el contraban procedent d’Andorra.