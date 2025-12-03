MEDI AMBIENT

Canillo guia el seminari climàtic d’adaptació dels Pirineus

Comú de Canillo.

Canillo va acollir el tercer seminari del projecte europeu Piton, dins el programa Poctefa, que busca estratègies locals d’adaptació al canvi climàtic als Pirineus, on van participar entitats de França, Espanya i Andorra, amb l’AR+I com a soci andorrà. La trobada va analitzar els resultats dels processos participatius en territoris com la Molina, el Capcir, Couserans i Canillo, on s’han implicat associacions i institucions. Segons va destacar Lucas Meheux (Agence des Pyrénées), “l’escalfament de 2 graus obliga a repensar el futur de les muntanyes”, mentre que Ian Serra (AR+I) va subratllar que “les solucions passen per escoltar els actors locals”.

El projecte preveu nous tallers per definir una metodologia que guiï la transició climàtica als territoris d’alta muntanya.

