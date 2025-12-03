Ciberseguretat
Andorra supera amb èxit un ciberexercici nacional per protegir infraestructures crítiques
Les proves han comptat amb la participació de més de 20 entitats
L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) i el CSIRT-AD han completat amb èxit un ciberexercici nacional d’alta complexitat. L’activitat ha comptat amb la participació de més de 20 entitats públiques i privades considerades estratègiques, segons informa aquest matí.
El ciberexercici s’ha dut a terme en els terminis previstos i s’ha centrat en infraestructures crítiques i importants d'Andorra. L'ANC-AD explica que hi han participat tant organitzacions amb un alt nivell de maduresa en ciberseguretat com altres en fases d’implementació de capacitats avançades.
Les sessions desenvolupades han recreat escenaris reals d’alt impacte, alineats amb tendències internacionals. Entre aquests escenaris hi ha hagut un atac de ransomware sobre sistemes essencials, un cas d’infostealer orientat al robatori de credencials i informació sensible, i una fuita d’informació provocada per intrusió externa o error intern.
El director de l’ANC-AD, Jordi Ubach, ha assenyalat que “aquests escenaris han permès avaluar la resiliència, la coordinació interinstitucional i la capacitat de detecció, resposta i recuperació de les entitats participants”. El ciberexercici també ha servit per validar procediments, identificar àrees de millora i reforçar canals de comunicació i mecanismes de presa de decisions en situacions de crisi.
L’ANC-AD considera que la iniciativa consolida la cultura de ciberseguretat al Principat i enforteix el Model Nacional de Ciberresiliència, garantint la continuïtat dels serveis essencials i la protecció dels actius digitals. També destaca que la realització periòdica de ciberexercicis d’aquesta magnitud és fonamental per anticipar-se a amenaces emergents, detectar vulnerabilitats i assegurar la preparació davant incidents greus.
L'agència ressalta que aquestes iniciatives "situen Andorra en línia amb les millors pràctiques internacionals i contribueixen a un ecosistema digital més segur i resilient", exposa el comunicat.