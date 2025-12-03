EDUCACIÓ
Andorra i Tolosa oficialitzen un nou marc de cooperació universitària
L’acord impulsarà l’intercanvi d’estudiants i docents entre ambdues universitats
La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat de Tolouse Jean Jaurès (UT2J) van formalitzar ahir un nou conveni de cooperació que reforça la mobilitat acadèmica i la col·laboració institucional entre ambdues parts. La signatura es va dur a terme amb la presència del rector de l’UdA, Juli Minoves, i la presidenta de la UT2J, Emmanuelle Garnier, que van destacar la importància estratègica d’aquest acord en un moment en què la internacionalització i els vincles transfronterers esdevenen cada vegada més rellevants.
“L’acord serà ja una realitat el proper curs 2026-2027”
L’acord tindrà una durada de 4 anys renovables i el seu objectiu és consolidar una relació fluida que afavoreixi l’intercanvi d’estudiants dels camps d’empresa, educació i enginyeria, de professorat i de personal investigador per a la supervisió compartida de tesis doctorals, la participació conjunta en activitats científiques i l’intercanvi de documentació acadèmica i tècnica.
“La Universitat d’Andorra constitueix per a nosaltres un soci de proximitat únic”
El rector va apuntar que aquest acord “serà una realitat ja el curs 2026-2027” i va remarcar que els estudiants que participen en aquests programes de mobilitat “no hauran d’assumir cap cost de matrícula a la universitat de destinació”.
La presidenta Garnier va expressar que la signatura representava una etapa significativa en una relació que uneix profundament la història i geografia d’Andorra i França. “La Universitat d’Andorra constitueix per a nosaltres un soci de proximitat únic, capaç d’experimentar, innovar i desenvolupar projectes en un context multilingüe i transfronterer que enriqueix profundament els nostres enfocaments”, va dir Garnier.