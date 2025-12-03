Sistema financer
Andbank tanca la venda de la llicència bancària al Brasil a Creditas
El grup té 60 professionals treballant al país sud-americà
Andbank ha culminat la venda de la llicència bancària de Brasil a Creditas, la plataforma líder en solucions de crèdit de garantia, segons informa el grup bancari andorrà. Creditas ha aconseguit l'aprovació dels reguladors a l'operació d'adquisició de la llicència bancària iniciada el 2022 i, després d'una operació de carve out (escissió), indica el comunicat. El 75 % del negoci de banca privada queda en mans d’Andbank, que compta amb 60 professionals al Brasil i un creixement del 30 % en volum de negoci en l'últim any, destaca el grup.
Andbank remarca que amb aquesta operació es podrà focalitzar "plenament en el segment en el qual és especialista, mantenint la seva proposta de valor diferenciada, que combina una plataforma digital d'inversions d'arquitectura oberta, serveis bancaris especialitzats en grans patrimonis i un model integral d'assessoria sota l'enfocament de multi-family office". I explica que s'ha convertit en accionista estratègic de Creditas en tancar la ronda de finançament de la Sèrie G per un valor de 108 milions de dòlars convertint-se, a més, en un dels vuit accionistes de referència de la companyia, valorada en 3,3 mil milions de dòlars.
El CEO d'Andbank, Carlos Aso, ha destacat que amb aquesta operació "estem molt il·lusionats de convertir-nos en un accionista rellevant de Creditas per a impulsar conjuntament els nostres negocis i aprofitar les sinergies entre totes dues companyies".