El youtuber WillyRex critica l'examen de català per residir a Andorra
Ho ha fet en el pòdcast que realitza juntament amb altres companys residents al país on parlen de temes econòmics
El youtuber WillyRex, ha criticat en el pòdcast d'influèncers residents al Principat, Spicy4tuna, i en el qual ell hi participa, el fet que des del país demanin passar un examen de nivell de català per poder renovar la residència. "Jo l'altre dia estava baixant amb cotxe amb altres youtubers i deien: "Jo, que no surto al carrer, per què he d'aprendre el català?", ha exclamat el creador de contingut, que també ha afegit que "jo he viscut als Estats Units i ningú m'ha obligat a parlar en anglès".
Un comentari amb el qual els seus companys de programa diferien com per exemple l'advocat Marc Urgell: "Si tu ets un país que facilita el parlar en castellà tota l'estona, pots arribar el teu idioma. Jo com a liberal estic en contra que es forci la gent a parlar en un idioma concret i que no pugui parlar el que li doni la gana, però entenc la protecció cultural". I alhora també defensa que qualsevol persona que arriba a un lloc nou, "ha de fer un mínim esforç per adaptar-se i això implica parlar l'idioma local".
Neus Tomàs