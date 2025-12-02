Josep-Lluís Serrano

Vuit nous ambaixadors presenten cartes credencials al Copríncep episcopal

El cap d'Estat ha rebut als diplomàtics d'Hongria, Suïssa, Portugal, Brasil, Geòrgia, Tunísia, Kuwait i al de l'Ordre Sobirà

L'ambaixador de Kuwait amb el Copríncep episcopal

L'ambaixador de Kuwait amb el Copríncep episcopalBisbat d'Urgell

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Aquest dimarts s’ha celebrat al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell l’acte de presentació i lliurament de Cartes Credencials al Copríncep EpiscopalJosep-Lluís Serrano, en una cerimònia que ha reunit vuit nous ambaixadors acreditats al Principat d’Andorra. És la primera vegada que Serrano convoca aquest acte des que exerceix com a Copríncep.

El copríncep ha rebut als ambaixadors d'Hongria, Suïssa, Portugal, Brasil, Geòrgia, Tunísia, Kuwait i al de l'Ordre Sobirà

Serrano ha rebut les Cartes Credencials acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i del representant personal del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez. L’acte s’ha desenvolupat en aplicació de l’article 45.1.e de la Constitució, que estableix que els representants estrangers s’han d’acreditar davant de cadascun dels Coprínceps.

tracking