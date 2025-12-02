Josep-Lluís Serrano
Vuit nous ambaixadors presenten cartes credencials al Copríncep episcopal
El cap d'Estat ha rebut als diplomàtics d'Hongria, Suïssa, Portugal, Brasil, Geòrgia, Tunísia, Kuwait i al de l'Ordre Sobirà
Aquest dimarts s’ha celebrat al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell l’acte de presentació i lliurament de Cartes Credencials al Copríncep Episcopal, Josep-Lluís Serrano, en una cerimònia que ha reunit vuit nous ambaixadors acreditats al Principat d’Andorra. És la primera vegada que Serrano convoca aquest acte des que exerceix com a Copríncep.
El copríncep ha rebut als ambaixadors d'Hongria, Suïssa, Portugal, Brasil, Geòrgia, Tunísia, Kuwait i al de l'Ordre Sobirà.
Serrano ha rebut les Cartes Credencials acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i del representant personal del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez. L’acte s’ha desenvolupat en aplicació de l’article 45.1.e de la Constitució, que estableix que els representants estrangers s’han d’acreditar davant de cadascun dels Coprínceps.