JUSTÍCIA
Víctor Torre de Silva es nomenat nou magistrat del Tribunal Constitucional
Víctor Torre de Silva y López de Letona va ser designat nou magistrat del Tribunal Constitucional pel Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, segons va comunicar el Bisbat d’Urgell, substituint Josep Delfí Guàrdia Canela, que va finalitzar el mandat el passat 24 de novembre. Nascut a Bilbao el 1966, Torre de Silva és llicenciat en Dret per la Complutense de Madrid, on va obtenir el premi extraordinari i el premi nacional de llicenciatura. També és doctor en Dret Administratiu per la mateixa universitat, amb la qualificació d’excel·lent cum laude. Especialista en Dret Públic, és lletrat major del Consell d’Estat d’Espanya i compagina la trajectòria amb la docència universitària. En el recorregut professional, ha estat director del gabinet de la presidència del Congrés dels Diputats entre 1996 i 2000 i subsecretari de Defensa d’Espanya entre 2000 i 2004.