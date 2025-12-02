Successos
Venda il·legal d'un fàrmac per aprimar des d'Andorra cap a Espanya
Un venedor resident ofereix Mounjaro per Telegram sense recepta mèdica
Una investigació publicada per el mitjà espanyol El País ha revelat que des d’Andorra s’està venent il·legalment el fàrmac Mounjaro, destinat al tractament de la diabetis i la pèrdua de pes, a clients de l’estat espanyol. Segons el mitjà, un individu que opera sota el nom fictici de Lorenzo admet que fa dos anys que distribueix el medicament sense recepta ni seguiment mèdic, a través de Telegram, des de la seva residència andorrana.
L’home afirma que “vam començar per ajudar la meva germana” i que posteriorment va decidir vendre el producte com a “solució per a esportistes”. Cobra 175 euros per dos mil·ligrams de Mounjaro, més 14 euros d’enviament, i assegura que només accepta pagaments per aplicacions com Revolut. “Venem sense impostos i més barat que al mercat”, declara al rotatiu espanyol.
El producte que ofereix no és la presentació oficial aprovada per les autoritats sanitàries espanyoles, sinó una versió en pols, “liofilitzada”, que segons El País, no està autoritzada a Espanya. Especialistes com l’endocrí Cristóbal Morales alerten que aquest format pot no complir amb els requisits de seguretat, ja que es desconeix la composició real i les condicions de producció.
L’informe també recull que Espanya, Andorra i Gibraltar s’han convertit en punts calents d’aquest mercat negre, alimentat per la gran demanda de fàrmacs com Mounjaro i Ozempic, molt populars a les xarxes socials per la seva capacitat d’afavorir la pèrdua de pes. Metges i entitats com l’Agència Espanyola de Medicaments alerten que l’ús sense control mèdic pot suposar greus riscos per a la salut, incloses dosis incorrectes o productes falsificats.