GENT GRAN
Trenta professionals es formen per al nou pla per combatre la solitud
La implementació del programa Radars, destinat a combatre la solitud no desitjada entre la gent gran, fa un pas més amb la formació de més de trenta tècnics del Govern, comuns i entitats com la Creu Roja o Càritas. La formació ha anat a càrrec dels responsables del programa original de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui el ministeri d’Afers Socials va signar un conveni el passat octubre. Radars es basa en la creació de xarxes comunitàries formades per veïns, comerciants, professionals i voluntaris, amb l’objectiu de detectar i acompanyar les persones grans que se senten soles o volen ampliar el seu cercle social. El projecte s’activarà inicialment en format de prova pilot, un cop s’hagin definit els protocols d’actuació conjuntament amb els comuns i la resta d’agents implicats.
L’objectiu és impulsar xarxes comunitàries
El servei serà gratuït i comptarà amb la col·laboració dels voluntaris d’acció social de l’Àrea de Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern.