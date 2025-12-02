CULTURA
Space 92 i Andrés Campo, junts a l’Hibernation
La vuitena edició del festival Hibernation arrenca amb força anunciant una exclusiva mundial: l’actuació conjunta, per primera vegada, de Space 92 i Andrés Campo, dues figures clau de l’escena electrònica internacional. Aquesta col·laboració inèdita marca l’inici d’una nova etapa per al festival, sota el lema New Era. El cartell, encara per completar, reunirà grans noms de l’escena internacional, amb estils que van del house al hard techno.
El festival, que se celebrarà del 20 al 22 de març al Pas de la Casa, oferirà quatre escenaris: dos de dia (Mountain Stage i Igloo) i dos de nit (Main Stage i Polar), a més de food trucks i espais de venda de marxandatge.
Les entrades ja estan disponibles, amb opcions amb forfait i sense. Més endavant, es posaran a la venda entrades físiques a preus especials per als residents al país.