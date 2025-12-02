Sanitat
Salut retira una mantega corporal de Yepoda per contaminació amb un bacteri
El ministeri de Salut d'Andorra ha retirat del mercat el cosmètic The Cocoa Cloud, una mantega corporal de la marca Yepoda, fabricat per Cosmetrade S.L., inclòs en el calendari d’advent 2025. La retirada s'ha decidit per l'alerta sanitària activada després que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) hagi ordenat la retirada del mercat del lot SR335, en detectar-s’hi el creixement del microorganisme Pseudomonas aeruginosa a causa d’una pèrdua d’eficàcia del conservant emprat, indica el ministeri en un comunicat.
El producte figura en la casella del dia 8 del calendari d'advent del cosmètic i i Salut recomana a les persones que disposin d’alguna unitat d’aquest lot de la mantega corporal que no la facin servir i la retornin al punt de compra.