RELACIONS BILATERALS
Portugal atribueix el retorn de migrants als incentius que ofereix
L’ambaixador diu que la marxa de residents lusitans no és un fenomen exclusiu d’Andorra
L’ambaixador de Portugal a Andorra, José António Duarte, es va referir ahir durant l’acte de condecoració al director artístic del grup de folklore Casa de Portugal, al fenòmen que està vivint el Principat de disminució de la comunitat lusitana, amb treballadors que retornen al seu país després d’anys de vida a Andorra. L’ambaixador ho va atribuir a la nova política de Lisboa, que fomenta el retorn de migrants. Una política transversal destinada a revertir el descens demogràfic i la desertificació de l’interior del país.
Duarte va afirmar que Portugal té cada vegada menys joves, i la renovació professional és insuficient. Per això, el govern portuguès incentiva el retorn dels seus emigrants per reforçar el teixit econòmic, social i contributiu. Aquest procés, però, no és específic d’Andorra: “Afecta tots els països on hi ha emigració portuguesa”, va remarcar.
“Afecta [la marxa de residents] a tots els països on hi ha emigració portuguesa”
També va reafirmar que el seu país “acompanya des de dins” les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea i que actualment Portugal dona suport a la visió d’Andorra en el procés. El diplomàtic es mostra “optimista” i confia que el Principat i la UE arribaran “a un bon acord que permeti un apropament positiu”.
ELOGI A LA DIFUSIÓ CULTURAL
L’acte va estar presidit per l’ambaixador de Portugal a Andorra, José Augusto Duarte, i organitzat pel Cònsol General de Portugal al país, Duarte Pinto da Rocha, en reconeixement de la trajectòria de Gonçalves Carvalho i la seva contribució durant més de trenta-cinc anys a la preservació i promoció del folklore portuguès al Principat.
“Aquest reconeixement representa els ponts que s’han creat entre Andorra i Portugal, i per a mi és un orgull poder rebre’l en nom de la comunitat portuguesa en Andorra”, comentava Gonçalves.
Amb aquesta distinció, es posa en valor la feina de Casa de Portugal, una entitat de referència dins de la “viva i canviant” comunitat portuguesa resident a Andorra, i es reconeix el paper clau del premiat a dinamitzar la cultura lusitana al país.