SUCCESSOS
La policia busca un conductor que va fugir després d’un accident
La persona al volant va fer cas omís dels vianants que van demanar que s’aturés
Un conductor es va donar a la fuga aquest diumenge al vespre després de provocar la caiguda d’una motorista de 17 anys a l’avinguda Meritxell, davant de l’edifici Diamant. Segons diversos testimonis, l’home va tallar el pas a la jove amb el seu vehicle, fet que va fer perdre el control de la motocicleta i la va fer caure a terra. Malgrat la presència de nombrosos vianants que van presenciar l’escena i el van increpar a crits, el conductor va fugir del lloc sense aturar-se ni prestar auxili enfilant a tota velocitat el carrer Bisbe Príncep Iglesias després de l’impacte.
L’accident va tenir lloc poc abans de les 7 de la tarda. Segons els testimonis, el vehicle implicat podria ser un Seat de color gris amb bastants anys i amb matrícula d’Andorra. El cotxe hauria pres la direcció del carrer Bisbe Príncep Iglesias després de l’impacte i els testimonis donaven per segur que el conductor era conscient de l’accident i que va el·ludir l’obligació d’auxiliar la víctima, encara que no va haver-hi contacte entre els dos vehicles. La noia va ser atesa al lloc dels fets i traslladada en ambulància a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.