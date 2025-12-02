DIA MUNDIAL
Lleugera disminució dels casos de VIH amb vuit casos nous el 2024
Salut ha implantat un sistema de testos ràpids per a una detecció precoç del virus
Dels 114 casos registrats al Principat de VIH/sida durant el darrer any, vuit se n’han notificat de nous el 2024. Són unes dades que ha publicat el Ministeri de Salut, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Suposen dos contagis nous menys respecte a l’anterior any epidemiològic.
Així doncs, la taxa d’incidència d’11,75 infeccions noves per cada 100.000 habitants el 2023 ha disminuït a 9,19 el 2024. Quant a incidència, el 85,08% corresponen a homes, mentre que el 14,92 restant s’han detectat en dones, de manera que la prevalença dels casos el 2024 se situa en el 0,131%. Durant el 2024, el 98,25% dels casos han estat en tractament.
Des de l’executiu recorden que el principal factor de risc pel que fa a la via de contagi són les conductes sexuals de risc, és a dir, relacions sexuals de qualsevol tipus sense protecció. També recorden que la vigilància d’aquests casos està basada en un sistema de declaració nominal des de l’aprovació el 2023 de la modificació de l’ordre ministerial que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses, en què participen els professionals mèdics del país, els laboratoris d’anàlisis clíniques i les farmàcies.
Des d’aquest any, els centres d’atenció primària compten amb testos ràpids de VIH, sífilis, hepatitis B i C de forma gratuïta. S’han fet proves a 95 persones, un total de 399 proves i s’hi ha identificat un cas de sífilis i un d’infecció per VIH.
En tota la regió europea, i segons ha publicat el darrer informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’han notificat 105.922 casos nous d’aquesta malaltia, amb una taxa d’incidència d’11,8 casos per cada 100.000 habitants. Segons l’informe, s’evidencia una lleugera disminució en el nombre de casos detectats en el continent.