INFLACIÓ
L’IPC puja una dècima al novembre, fins al 2,8%
Els preus han augmentat lleugerament al novembre, segons l’indicador avançat de l’índex de preus al consum (IPC) publicat ahir per Estadística. La inflació se situa una dècima per sobre de la dada de l’octubre, fet que deixa la variació interanual en un 2,8%. L’informe assenyala que l’augment de l’IPC està motivat pel comportament dels preus d’alimentació i begudes no alcohòliques, així com transport.
La inflació del novembre de l’any passat a Andorra es mantenia per sota, amb un índex del 2,3%, i l’any 2023 l’encariment de preus estava disparat amb un indicador del 5%. L’IPC avançat a Espanya ha baixat una dècima durant el mes passat, fins a arribar al 3%, i a França és d’un 0,9%, una dècima per sota de la dada de l’octubre, segons informa Estadística.
Cal recordar que l’indicador avançat, de caràcter orientatiu i no definitiu, es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC.