Creand Crèdit Andorrà
L'economista Fernando Trias ofereix la conferència 'Invertir en temps d’Intel·ligència Artificial'
L’acte tindrà lloc l’11 de desembre a les 19 hores a l’edifici Creand
Creand Crèdit Andorrà oferirà el pròxim dijous 11 de desembre a les 19 hores, a l’edifici Creand, la conferència ‘Invertir en temps d’Intel·ligència Artificial’, amb la participació de David Macià Pérez, director d’Inversions i Estratègia de Mercats de Creand Asset Management, i Fernando Trias de Bes, economista, escriptor i divulgador. L’entrada és gratuïta amb inscripció prèvia.
David Macià abordarà com la IA pot influir en l’economia i les finances, si representa o no una oportunitat d’inversió i quines tendències de mercat es preveuen de cara al 2026. Per la seva banda, Fernando Trias de Bes analitzarà l’impacte de la intel·ligència artificial en l’àmbit empresarial i oferirà una guia pràctica per integrar-la de manera eficient dins les organitzacions.