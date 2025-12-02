FINANCES
Itziar Gómez de la Vega reforça l’àrea d’assessorament d’Andbank Espanya
Andbank Espanya va anunciar la incorporació d’Itziar Gómez de la Vega com a nova directora de Debt Advisory, una posició estratègica amb la qual l’entitat vol enfortir l’assessorament en finançament i solucions de deute per a clients corporatius i institucionals. Amb més de 25 anys d’experiència al sector, Gómez de la Vega és una especialista reconeguda en estructuració de finançaments complexos i en mercats de capitals.
Va desenvolupar la seva carrera en àrees com capital markets, originació de renda fixa, project finance i estructuració, convertint-se en una figura destacada en operacions sofisticades. Abans d’arribar a Andbank Espanya, va ser managing director i head of debt advisory a Bestinver Securities, on va liderar operacions per a empreses mid-cap tant en entorns públics com privats en diversos sectors.